Decretada prisión provisional para uno de los dos detenidos por la muerte de una joven en un piso en Badajoz

Minuto de silencio convocado a las puertas del INSS por los compañeros de la joven fallecida en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los dos detenidos por la mujer que fue hallada sin vida en un piso de la capital pacense tras declararse un incendio en su vivienda.

El detenido, para el que se ha decretado la prisión provisional, se ha acogido a su derecho a no declarar. Está siendo investigado por los presuntos delitos de homicidio e incendio doloso.

Para el segundo detenido en esta causa, el juez ha prorrogado la detección judicial al no habérsele podido tomar declaración en el día de hoy, informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La causa está decretada de manera expresa secreta y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz continúa con la investigación.