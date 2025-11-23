'Dehesa de Solana', mejor Jamón DOP Dehesa de Extremadura curación extrema en los Premios Espiga

BADAJOZ, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXVI Concurso Caja Rural de Extremadura de Jamón Ibérico DO Dehesa de Extremadura Premios Espiga ha distinguido en su primera edición a la 'Dehesa de Solana', mientras que Agropecuarias Cañas y Labrados ha sido reconocido como mejor ganadero, al ser el que ha proporcionado esta pieza.

En cuanto al resto de reconocimientos, entregados este domingo en el marco de la II Feria Agroalimentaria Espiga, a los mejores Jamones DOP Dehesa de Extremadura, el ganador de la Espiga Oro ha sido 'Embutidos Morato', industria ubicada en los Santos de Maimona, y el ganadero Santiago Pérez, según informa en nota de prensa la entidad.

El espiga Plata ha recaído en "Jamón y Salud", de Llerena, pero con tiendas en diversos puntos de la geografía nacional, y en la ganadera Ana Isabel Aceituno Reboto. Por último, el premio espiga Bronce ha sido para "Embutidos Mota" de Cabeza la Vaca y el ganadero Juan Luis Medina Casquete.

La entrega de estos galardones ha corrido a cargo de Pepe Rodríguez, chef y presentador de Masterchef, además de Henrique Sá Pessoa, cocinero portugués con dos estrellas michelín, y Toño Pérez, de Atrio, acompañados del presidente y la directora general de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo y Rocío Morales, respectivamente.

Según ha defendido Rodríguez, el jamón ibérico es el mejor producto que existe en España, al tiempo que ha destacado que hay un sello de calidad vinculado al producto extremeño y a la dehesa.

También ha aprovechado para destacar el papel de Toño Pérez, a quien ha reivindicado como "el mejor embajador de la gastronomía extremeña en el mundo". Del mismo modo, ha puesto en valor el mérito de que "uno de los mejores restaurantes del mundo esté en Cáceres" ya que, ha asegurado, "no es fácil".

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha señalado que "durante estos más de 25 años, los Premios Espiga Jamón han servido para poner en valor y mostrar los tesoros de la dehesa de la región".

CORTADORES DE JAMÓN

Además de conocer a los mejores jamones DO Dehesa de Extremadura, este domingo también se ha celebrado en paralelo el concurso nacional de Cortadores de Jamón, siendo premiado en él Daniel Acedo Cruz.

Este joven de 26 años es natural de Hornachos, pero reside en Almendralejo donde regenta, junto a su padre, el negocio "Jamón Exclusive" vinculado con el ibérico y su distribución, además de tener una tienda física y dar formación o participar en eventos.

En segunda posición ha quedado Javier Fernández Gómez, mientras que el tercer puesto ha sido para David Galván, quien también ha sido distinguido por hacer el mejor "plato creativo".

La entrega de galardones ha contado con la presencia de los chefs Toño Pérez, Pepe Rodríguez, además del presidente de Caja Rural de Extremadura.

ESPIGA DE HONOR

En el acto, también se ha aprovechado para proceder a la entrega de un "espiga de honor" a Pepe Rodríguez por su acompañamiento a esta II Feria Espiga 2025.

Gran interés ha despertado también el taller impartido por Eugenio Garrido, de "Pan Contigo", sobre "La importancia del buen pan en hostelería". En él se ha abogado por trabajar por una alimentación sana y saludable, buscando la excelencia en todo lo que se hace, así como por un consumo justo.

Igualmente se han llevado a cabo otro tipo de actividades como un taller de postres artesanos realizado por los hermanos Juan Manuel y Abel Castaño, de la empresa Golimbeo. Entre otros reconocimientos han conseguido el premio a la mejor pasta de té Extremadura; el mejor hojaldre nacional 2024 y el segundo puesto en el certamen nacional FACYRE 2024.

CARNE DE CAZA La carne de caza también ha tenido su espacio en un showcooking realizado por la Federación Extremeña de Caza en el que se ha degustado una tosta de pan bao con solomillo de gamo, setas silvestres y romero. Otra de las degustaciones ha sido de pluma de ciervo con fritada de la huerta, miel, mostaza y patata, que ha contado con gran presencia de público.

También se han realizado catas de los productos DOP e IGP en su stand con aceite Villuercas-Ibores-Jara; Gata-Hurdes y Monterrubio. Otro de los productos degustados han sido los quesos DOP y el cordero de Extremadura, además del cabrito.