La delegación de europarlamentarios visita Almaraz para conocer el funcionamiento de la central nuclear

Eurodiputados visitan la Central Nuclear de Almaraz

ALMARAZ (CÁCERES), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha visitado este martes la Central Nuclear de Almaraz en el marco de la misión oficial desarrollada en España para evaluar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta, y cuyas conclusiones se darán a conocer "en los próximos meses" en un informe que elaborarán.

La misión se produce a raíz de una solicitud presentada en mayo en Bruselas por la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ante la Comisión de Peticiones.

Guiados por el equipo directivo de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo y expertos de la Central de Almaraz, la delegación europea ha recorrido el edificio de turbinas, el simulador de Sala de Control y el Almacén Temporal Individualizado (ATI 20), así como las obras de construcción de futuro ATI 100.

Los eurodiputados han podido comprobar el "funcionamiento seguro y fiable" de la instalación, así como su "excelente estado de actualización y modernización" lo que le permite estar en las "mejores condiciones para seguir operando durante décadas", como ya lo hace su gemela, la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.)

La delegación europea también ha visitado la Escuela de Formación de la Central donde han podido conocer de primera mano los medios técnicos y materiales de los que dispone Almaraz para la planificación y desarrollo de los programas de formación anuales.

Se trata de unas instalaciones "punteras" en las que también reciben formación los alumnos del programa de FP Dual de Automatización y Robótica Industrial.

Este programa fue impulsado hace doce años por la Central Nuclear de Almaraz junto al IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata y gracias a esta iniciativa, basada en un método educativo "eminentemente práctico y enfocado al mundo laboral", el 100 por cien de los alumnos que lo han cursado están "plenamente incorporados al mercado de trabajo".

El presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', Fernando Sánchez, que ha acompañado a la delegación durante el recorrido, ha manifestado que han trasladado a los eurodiputados "el impacto devastador que tendría sobre la región el cierre de la central".

La misión ha tenido ocasión de conocer la "excelencia" de las instalaciones, que son reconocidas por WANO con una posición en el top de las nucleares mundiales, así como los datos esenciales del efecto tractor de la central que genera más de 4.000 empleos, da luz a 4 millones de hogares y supone el 7 por ciento de toda la generación eléctrica del país, ha informado la plataforma en nota de prensa.

"No queremos que Almaraz cierre porque sería un desastre para la comarca del Campo Arañuelo y esperamos que las voces en contra del cierre desde Bruselas sean escuchadas por el Gobierno en España", ha señalado.

Se trata del segundo día de la visita a la comarca que realiza la delegación encabezada por el jefe de la misión Bogdan Rzonca (Polonia - Ley y Justicia, Grupo ECR) y compuesta por otros europarlamentarios de distintos signos políticos y procedentes de cuatro países como Elena Nevado del Campo (España - Partido Popular, Grupo PPE); Juan Carlos Girauta Vidal (España - VOX, Grupo Patriotas por Europa); Diego Solier (España - Independiente, Grupo ECR); Marcin Sypniewski (Polonia - Confederación Libertad e Independencia, Grupo Europa de las Naciones Soberanas); Sebastián Kruis (Países Bajos - PVV, Grupo Patriotas por Europa); Fredis Beleris (Grecia - Nea Dimokratia, Grupo PPE); y Kosma Zlotowski (Polonia - Ley y Justicia, Grupo ECR).

En la primera jornada del lunes los europarlamentarios tuvieron ocasión de reunirse, además de con el presidente de la plataforma, con autoridades locales y regionales como la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz Agraz, y el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso.

También mantuvieron un encuentro con miembros de la Asamblea de Extremadura, como José Ángel Sánchez Juliá (PP); Álvaro Sánchez Cotrina (PSOE), y Óscar Fernández Calle (Vox).

UNA DECISIÓN PENDIENTE DEL MITECO

La visita se produce apenas una semana después de que quince alcaldes de la zona entregaran una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitaban el mantenimiento de la central y trasladaban su preocupación por el calendario de desmantelamiento anunciado.

Las empresas propietarias, por su parte, han solicitado una prórroga de tres años, hasta 2030, cuya resolución está pendiente de la decisión final del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras el informe técnico preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear.

"Esperamos que el Consejo de Seguridad Nuclear informe positivamente pronto y que el Gobierno adopte una decisión basada en criterios técnicos y no ideológicos que suponga el mantenimiento de la central por muchos años más, igual que su central gemela de North Anna. No se puede seguir jugando con la incertidumbre de los miles de familias que dependen de la actividad de la central", ha afirmado el presidente de la plataforma.

En este contexto, la visita de los europarlamentarios se interpreta como un "paso relevante" para situar el debate en el ámbito europeo, donde la energía nuclear forma parte del mix energético de numerosos Estados miembros y se reconoce como "fuente estable y baja en carbono", ha subrayado la plataforma.