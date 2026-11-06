La delegada del Gobierno en Extremadura muestra su voluntad de reforzar la colaboración con las administraciones

Toma de posesión de María Teresa Macías como delegada del Gobierno - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

María Teresa Macías ha tomado posesión como delegada del Gobierno en Extremadura con el compromiso de ejercer esta responsabilidad desde la cercanía, la "honestidad" y el servicio público, y con la voluntad de reforzar la colaboración entre administraciones para atender las necesidades de la ciudadanía.

Macías ha situado el "entendimiento institucional" como uno de los principios que guiarán esta nueva etapa y ha tendido la mano a la Junta de Extremadura, la Asamblea regional, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y el conjunto de instituciones y entidades que trabajan por el bienestar de los extremeños.

Del mismo modo, ha querido detenerse en realidades "especialmente importantes" y sobre las que la Delegación "no abandona su labor", como las mujeres que han abierto camino con su esfuerzo, que han sostenido a sus familias y que siguen reclamando las mismas oportunidades, libertad y reconocimiento. En relación a las que sufren violencia por ser mujeres, ha destacado las herramientas del Estado de Derecho, para abogar por "un sistema protector" que las acompañe tanto a ellas como a sus hijos.

También ha citado a los jóvenes, "que tienen derecho a construir su futuro en la región si así lo desean", a tener oportunidades y para los que se tiene que tener el compromiso de seguir trabajando para que puedan tener una vida mejor y desarrollar su capacidad y su talento; además de los mayores, que "deben de tener la certidumbre de que nada les debe faltar", a continuación de lo cual ha defendido una sociedad "completa e inclusiva" y ha subrayado a las personas con discapacidad y que también se les tiene que prestar una mayor atención y apoyo.

Durante su intervención en la toma de posesión, celebrada en la Delegación del Gobierno en Badajoz con la presencia de la secretaria de Estado de Vivienda y Agenda urbana, Leire Iglesias, y el exdelegado José Luis Quintana, María Teresa Macías ha querido dedicar sus primeras palabras al "respeto y memoria" a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, de cariño hacia sus familias "que viven en el dolor" y de acompañamiento "a quienes se recuperan de los daños y heridas sufridos".