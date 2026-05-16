El delegado del Gobierno señala que no hay detenidos por el asesinato de un cantaor flamenco en Villanueva de la Serena

Archivo - El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios - EUROPA PRESS - Archivo

También comenta que en los próximos días podría haber novedades con respecto al robo de Fregenal de la Sierra

LA ALBUERA (BADAJOZ), 16 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha informado este sábado de que, por el momento, no hay detenidos por el asesinato este pasado viernes del cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz).

En declaraciones a los medios durante su visita a la fiesta de recreación histórica de la Batalla de La Albuera, Quintana ha confirmado que se trata de un asesinato y que este mismo sábado se le realizará tanto la autopsia como el entierro.

Ha señalado que la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones del caso, pero que el juez ha declarado secreto de sumario y, por tanto, el desarrollo de las mismas no son públicas.

Ha comentado que Villanueva de la Serena, escenario del asesinato, está en una situación "de absoluta calma" y que no hay inseguridad, al tiempo que ha resaltado que no se ha tratado de un tiroteo.

ROBO EN FREGENAL DE LA SIERRA

Preguntado por el robo de joyas de la imagen de la Virgen de los Remedios en Fregenal de la Sierra (Badajoz), también acaecido este pasado viernes, Quintana ha señalado que en este caso existen cámaras y que la Guardia Civil está actualmente revisando las grabaciones así como el resto de investigaciones oportunas.

Ha informado de que, en este caso, tampoco hay detenidos, pero confía en que los próximos días haya noticias relacionadas con este suceso.