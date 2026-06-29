Deltafina comprará a Ibertabaco unos 3,3 millones de kilos anuales en los próximos tres años

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, participa en la firma de un acuerdo plurianual entre las industrias Ibertabaco y Deltafina para la comercialización del tabaco que se produzca en la región - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa italiana Deltafina comprará a la cooperativa extremeña Ibertabaco unos 3,3 millones de kilos de tabaco anuales durante las próximas tres anualidades.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha participado este lunes en la firma de un acuerdo plurianual entre ambas industrias para la comercialización del tabaco que se produzca en la región desde 2027 a 2029.

Este convenio lleva produciéndose desde el año 2011, cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura y ha permitido distribuir desde entonces más de 55 millones de kilos de tabaco de las variedades Virginia y Burley.

El tabaco es un cultivo "estratégico" para Extremadura, ha subrayado el consejero, al tiempo que ha apuntado que la región se enfrenta a "fuertes retos" como la reforma de la PAC para el periodo 2028-2034, en la que habrá "menos ayudas y más exigencias medioambientales".

Por ello, ha declarado que, ante esa realidad, acuerdos, como el firmado este lunes, son "muy importantes" porque tratan de dar "estabilidad y confianza" al sector tabaquero extremeño.

"La mejor respuesta es anticiparse e invertir en conocimiento, innovación y sostenibilidad", ha defendido la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El tabaco en la región es un "sello de calidad que genera riqueza, empleo y oportunidades" en las zonas rurales y en ese sentido, Juan José García ha asegurado que este acuerdo permite a los productores planificar su actividad con "mayor certidumbre" y ofrece oportunidades a los jóvenes agricultores que desean incorporase al sector en un momento en el que uno de los grandes desafíos del campo es el relevo generacional.

También ha recordado que Extremadura produce el 99 por ciento del tabaco que se cultiva en España, es un "referente", y detrás de ese liderazgo hay agricultores, cooperativas, empresas y trabajadores que han sabido adaptarse a un mercado "cada vez más competitivo y exigente".

El convenio ha sido rubricado por el vicepresidente de Ibertabaco, Rubén Dillana, y la representante de Deltafina, Vita Valentina.