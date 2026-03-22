Las demandas por despidos aumentan un 15,6% en Extremadura durante 2025

Archivo - Foto de archivo de una trabajadora - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las demandas por despidos ante los Juzgados de lo Social de Extremadura alcanzaron las 2.384 denuncias en 2025, un 15,6% más frente a las 2.061 que se registraron en 2024, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).

El IEEX explica que estos datos incluyen demandas por la extinción de contratos por causas objetivas y la impugnación de modificación de condiciones de trabajo o traslados individuales.

Solo en el cuarto trimestre de 2025, estas demandas por despidos se incrementaron en un 18,4% en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta las 593 denuncias.

El crecimiento de Extremadura está por encima del aumento registrado en toda España: a nivel nacional, se acumularon 164.484 demandas de despido en todo 2025, un 2,9% más frente a las 159.730 denuncias de 2024.

Por provincias, Cáceres registró el mayor incremento en 2025, con un 26,9% más de demandas, hasta las 744. Sin embargo, la mayoría de las denuncias se produjeron en Badajoz, hasta 1.640, un 14,6% más entre un año y otro.