Las denuncias por violencia de género suben un 23% en el primer trimestre en Extremadura, hasta las 893

Archivo - La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, Esther Rojo, durante una entrevista a Europa Press, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de denuncias por violencia de género recibidas en los juzgados de Extremadura en el primer trimestre de 2026 alcanzaron las 893, que suponen un 23 por más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el número de mujeres que denunciaron como víctimas, un total 729, se incrementaron un 6 por ciento.

Por su parte, el número de órdenes de protección solicitadas en el primer trimestre en Extremadura ha bajado un 35,3 por ciento interanual, mientras que la órdenes acordadas descendió un 41,5 por ciento en la región.

En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales dictaron un total de 179 en los tres primeros meses del año, de las que el 93,9 por ciento fueron condenatorias, según los datos publicados este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recogidos por Europa Press

Según estos datos, de las 729 mujeres que formularon denuncias como víctimas de la violencia machista en el primer trimestre en Extremadura, 676 eran españolas, 53 tenían nacionalidad extranjera y 10 eran menores de edad españolas.

Así, la tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año, mientras que en Extremadura está en 13,7 víctimas, por debajo de la media nacional.

(Más información en Europa Press)