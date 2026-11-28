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CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La halterófila paralímpica Loida Zabala recibirá el IX Premio 'La Vera. Retiro Imperial' por su "excelente trayectoria deportiva" y por ser una "orgullosa embajadora de la comarca de La Vera y Extremadura", ya que es natural de Losar de la Vera.

La Mancomunidad Intermunicipal de la Vera entrega desde 2019 este galardón, con el objetivo de reconocer a personas, entidades o grupos que "haya destacado en alguna modalidad científica, cultural, deportiva o haya contribuido a la difusión y promoción de los recursos de la comarca de La Vera".

Así, el premio se enmarca dentro de la XXVIII Ruta del Emperador, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y galardonada con la certificación de Itinerario Cultural Europeo, que en esta edición se celebrará el 30 de enero de 2027 a las 10,00 horas en el Parador de Turismo de Jarandilla de la Vera.

Tras la entrega de este premio, tendrá lugar la representación teatral que rememora la salida del Emperador Carlos V y su séquito, con destino al Monasterio de Yuste.

Tras la reunión y votación del jurado de este galardón, en esta edición se acordó entregarlo el IX Premio 'La Vera. Retiro Imperial' a Loida Zabala Ollero, que recibirá este un premio honorífico consistente en la entrega de un busto del Emperador Carlos V, realizado por un artista escultor de la comarca, mediante un proceso de inclusión y participación ciudadana con la asociación Aspace de Jaraíz de la Vera.

Cabe destacar que en ediciones anteriores, han sido reconocidos con este galardón Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Ana Rosa Quintana, José María Vergeles, Carlota Martínez Pereda, Raquel Sánchez Silva, Pepa Bueno Márquez y Luisa Gavasa Moragón.