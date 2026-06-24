Desactivado el nivel 1 en el incendio en Castilblanco (Badajoz) que está estabilizado

Incendio forestal en Castilblanco - PLAN INFOEX

MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio en Castilblanco (Badajoz) registrado esta tarde y que se encuentra próximo al núcleo urbano y a viviendas aisladas.

Así, el incendio se encuentra ya estabilizado, con evolución favorable, y sin frentes activos que lo hagan avanzar.

En los trabajos de extinción trabajan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz. En concreto, trabajan en la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, junto a cuatro agentes del medio natural, un técnico de extinción y un helicóptero.