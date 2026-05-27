Desactivado el nivel 1 en el incendio de Peraleda de la Mata, que tiene una evolución "favorable"

Archivo - Bomberos forestales junto a un camión del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Peraleda de la Mata (Cáceres), que tiene una evolución "favorable".

Así, el fuego ha pasado de estar activo a estabilizado, con una evolución favorable y sin frentes activos que lo hagan avanzar, según ha informado el Infoex.

En las labores de extinción han participado cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural y un helicóptero.

El incendio se ha iniciado en las proximidades del punto kilométrico 176 de la A-5 y se ha propagado hasta la EX-118, que en estos momentos se encuentra cortada, aunque se están revisando los márgenes de la calzada para autorizar su apertura, según informa la Guardia Civil.