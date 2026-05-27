Desactivado el nivel 1 en el incendio de Peraleda de la Mata, que tiene una evolución "favorable"

Archivo - Bomberos forestales junto a un camión del Infoex en una imagen de archivo
Archivo - Bomberos forestales junto a un camión del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 21:35
Seguir en

   MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

   El Plan Infoex ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Peraleda de la Mata (Cáceres), que tiene una evolución "favorable".

   Así, el fuego ha pasado de estar activo a estabilizado, con una evolución favorable y sin frentes activos que lo hagan avanzar, según ha informado el Infoex.

   En las labores de extinción han participado cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural y un helicóptero.

   El incendio se ha iniciado en las proximidades del punto kilométrico 176 de la A-5 y se ha propagado hasta la EX-118, que en estos momentos se encuentra cortada, aunque se están revisando los márgenes de la calzada para autorizar su apertura, según informa la Guardia Civil.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado