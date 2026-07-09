Desactivado el nivel 1 en el incendio en Valdefuentes, que está "estabilizado" y con evolución "favorable"

Archivo - Bomberos del Plan Infoex sofocan un incendio en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligro en el incendio forestal en Valdefuentes (Cáceres).

Así, el fuego está estabilizado, ya que no tiene frentes activos que lo hagan avanzar y su evolución es "favorable", según ha informado el Infoex.

En las labores de extinción participan medios del Infoex y de la Diputación de Cáceres. En concreto, una unidad de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural y un técnico de extinción.