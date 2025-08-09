Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Aldea del Cano

CÁCERES, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado a las 00,30 horas de este sábado el nivel 1 de peligrosidad del incendio forestal declarado en el término municipal de la localidad cacereña de Aldea del Cano.

Cabe recordar que, por cuenta de la evolución del fuego y como medida preventiva, efectivos de la Guardia Civil procedieron este pasado viernes a desalojar el paraje conocido como 'Las Albarranas', ubicado en la urbanización 'La Zafra', donde se estima que entre 40 y 50 viviendas se estaban viendo afectadas.

Tras desactivarse el referido nivel 1, han permanecido en la zona 11 unidades de bomberos forestales, dos equipos de maquinaria pesada, cuatro agentes del medio natural, cuatro técnicos de extinción y bomberos de la diputación, según la última actualización de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.