Desmantelado uno de los fumaderos de droga más activos de Plasencia y detenidos dos de sus responsables

Sustancias incautadas en un fumadero de Plasencia - POLICÍA NACIONAL

Tres varones se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes en el interior de la vivienda

PLASENCIA (CÁCERES), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en la barriada de San Lázaro de la localidad cacereña de Plasencia uno de los puntos de venta y consumo de droga más activos de la ciudad, en una actuación en la que ha detenido a un hombre y a una mujer.

Este es el resultado de la operación 'Camas II', cuya investigación permitió localizar una vivienda que, según los indicios recabados, se utilizaba habitualmente para la distribución y el consumo de sustancias estupefacientes.

Los agentes observaron la afluencia frecuente de consumidores que accedían al inmueble y consumían la droga en su interior para tratar de evitar la acción policial, por lo que las pesquisas permitieron identificar a las dos personas que presuntamente estaban al frente de este punto de distribución y conocer su funcionamiento.

Una vez reunidos indicios suficientes, los agentes practicaron la entrada y registro de la vivienda, en la que intervinieron 36 gramos de cocaína, 3,9 gramos de heroína y 1.077 euros en efectivo, así como dos básculas de precisión, recortes de plástico y papel de aluminio con restos de heroína, unos efectos presuntamente relacionados con la actividad investigada, según informa la Policía Nacional en nota de prensa.

Cabe destacar que en el momento de la intervención se encontraban dentro de la vivienda tres varones consumiendo sustancias estupefacientes, lo cual corroboró a la policía el uso del inmueble como lugar de consumo, además de su presunta utilización para la venta de droga.

Los detenidos son un varón de 60 años y una mujer de 58, ambos con antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, que fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y, posteriormente, puestos a disposición judicial, que decretó su libertad con cargos.

Cabe destacar que en la operación han intervenido agentes del G.O.L. y de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Plasencia, con la colaboración de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura.