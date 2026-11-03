Detenida en Navalmoral de la Mata por suplantación de identidad en el examen teórico del carnet de conducir

Un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado a una mujer de 47 años cuando realizaba el examen teórico para la obtención del permiso de conducción de la clase B suplantando la identidad de otra persona, tras lo que ha sido detenida.

La mujer se presentó en el aula de examen en Navalmoral de la Mata (Cáceres) exhibiendo un documento de identidad original de otra persona y, ante la duda de que fuera esa su verdadera identidad, los agentes realizaron diversas comprobaciones y verificaron que dicha mujer se había personado en el aula suplantando la identidad de la verdadera aspirante.

Ambas mujeres residen habitualmente en Madrid, ciudad desde la cual se había desplazado la detenida, hasta la capital de Campo Arañuelo, con el supuesto objetivo de intentar eludir la vigilancia y los controles de identidad habituales de las jefaturas metropolitanas de Tráfico.

Como resultado de la actuación, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de suplantación de identidad, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante el proceso de identificación y comprobación de los datos en las bases policiales, los agentes descubrieron, además, que a la mujer le constaba en vigor un señalamiento judicial de búsqueda, detención y personación, debido a su presunta implicación en un delito de estafa.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para tratar de localizar e investigar a la persona suplantada por su supuesta implicación directa en el fraude.

Con esta actuación conjunta, la Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres han impedido la obtención fraudulenta de una autorización administrativa para conducir.

La detenida, junto con las diligencias policiales correspondientes, ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

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