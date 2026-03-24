Detenida una pareja acusada de regentar un punto de venta de drogas en San Vicente de Alcántara

1072139.1.260.149.20260324111947 Agentes de la Guardia Civil detienen a dos responsables de un punto de venta de drogas en San Vicente de Alcántara - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha intervenido en la operación una pistola dispuesta para su uso, que ocultaban en el interior de un muñeco de trapo

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA (BADAJOZ), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre y una mujer, vecinos de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, como presuntos responsables de un punto de venta de drogas que regentaban en su propio domicilio, así como de tenencia ilícita de armas.

La investigación de esta operación, denominada 'Golden Street', se inició a primeros de este año, cuando los agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento, a través de información ciudadana, de que dos vecinos de San Vicente de Alcántara se estarían dedicando a la venta de drogas.

Con los dispositivos de servicios establecidos en torno a ellos, la Guardia Civil pudo detectar cómo desde su propio domicilio, un hombre y una mujer con relación sentimental, se estaría dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes.

También pudieron constatar que a esta vivienda acudían consumidores de la comarca para comprar las sustancias, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Con toda esta información, fue el pasado sábado cuando los agentes de la Guardia Civil, coordinados con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, llevaron a cabo el registro del inmueble, en el que se intervino una cantidad importante de cocaína (152 gramos), marihuana y hachís, unas drogas de las que se obtendrían unas 1.100 dosis en el mercado ilícito.

UNA PISTOLA ESCONDIDA EN UN MUÑECO

Además de las sustancias estupefacientes, se les intervino dos básculas (una de ellas de precisión), sustancias para corte, material y útiles necesarios para su distribución y venta, dos armas de aire comprimido, así como una pistola municionada con seis cartuchos dispuesta para su uso que ocultaban en el interior de un muñeco de trapo y 2.591 euros que supuestamente habrían obtenido de la venta de las sustancias tóxicas.

Con las pruebas incriminatorias, ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las correspondientes diligencias como presuntos autores de delitos contra la salud pública al traficar con drogas y tenencia ilícita de armas.

Diligencias que junto a los detenidos han sido puestas disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión del varón.