Una detenida por robar 20.000 euros en joyas en una casa en Villafranca tras sustraer las llaves a un familiar

Análisis de las joyas localizadas - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de Villafranca de los Barros (Badajoz) como presunta autora de la sustracción de joyas valoradas en unos 20.000 euros en el interior de una vivienda de su municipio.

El pasado mes de marzo, una vecina del municipio villafranqués denunció la sustracción de las joyas de oro, anillos, pulseras, sellos, colgantes, cadenas, que tenía en el interior de en su domicilio, observando que no forzaron ninguno de los accesos al mismo. El valor aproximado de las joyas supera los 20.000 euros.

Con la inspección pericial, se pudo comprobar que para adentrarse en el inmueble supuestamente utilizaron llaves de la propia vivienda, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Posteriormente en el transcurso de la investigación, al tratarse de material susceptible para su comercialización en establecimientos de compra-venta de oro, se inspeccionaron los comercios más próximos, pudiendo localizar en Mérida y Almendralejo la totalidad de las alhajas sustraídas, que se entregó para su venta una villafranquesa.

Con su identidad de la misma, indicios, y una vez reunidas todas las pruebas incriminatorias ha sido detenida por su implicación en la sustracción de las joyas, quien previamente a los hechos supuestamente sustrajo las llaves de la vivienda a un familiar de la víctima.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en Villafranca de los Barros.