Detenida por robar con violencia a una septuagenaria en Quintana de la Serena con el 'abrazo cariñoso'

Agenste de la Guardia Civil de Castuera. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer, vecina del municipio pacense de Quintana de la Serena, como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación, mediante la modalidad delictiva conocida como el "abrazo cariñoso".

Los hechos sucedieron durante el mediodía del pasado miércoles, cuando la víctima, una mujer septuagenaria se encontraba sola en las inmediaciones de su domicilio. En ese momento, fue abordada por otra mujer desconocida que intentó ganarse su confianza alegando falsamente un vínculo familiar.

A pesar de que la víctima negó dicha relación, la sospechosa insistió de forma afectuosa para aproximarse a ella, logrando abrazarla con agresividad empujándola contra la pared y sujetándola con fuerza por el cuello, lo que causó a la víctima lesiones de carácter leve.

Ante esta agresión, la víctima comenzó a gritar para pedir auxilio,alertando a los vecinos que acudieron de inmediato al lugar, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

La asaltante, al percatarse de la presencia de otras personas emprendió la huida a pie a gran velocidad, dándose cuenta la perjudicada que, durante el forcejeo mantenido, le había sustraído una cadena de oro con una imagen religiosa.

Con los datos aportados, revisión de imágenes y otras gestiones practicadas durante el transcurso de esta investigación, se pudo identificar a la agresora, una vecina de la misma localidad con un "amplio historial delictivo", que fue localizada y detenida la mañana del viernes.

Una vez trasladada a dependencias oficiales de la Guardia Civil, se le instruyeron diligencias por su implicación en el robo con violencia e intimidación a la septuagenaria, y fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Castuera.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

La Guardia Civil reitera la necesidad de extremar las precauciones, especialmente entre los mayores ante este tipo de modus operandi, de modo que recomienda desconfiar de desconocidos que intenten aproximarse de forma excesivamente cariñosa, efusiva o con excusas de parentesco, encuestas o petición de firmas.

Asimismo, mantener la distancia de seguridad y evite que personas ajenas a su entorno cercano invadan su espacio personal; pedir ayuda en voz alta si se siente intimidado o coaccionado en la vía pública, denunciar inmediatamente llamando al teléfono de urgencias de la Guardia Civil 062 si es testigo o víctima de un hecho similar, aportando todos los datos posibles sobre el aspecto físico o vehículos de los autores.