Detenidas en Asturias tres personas tras estafar en Almendralejo con el "timo de la estampita"

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Almendralejo, en colaboración con agentes de la Guardia Civil, han detenido en Pravia (Asturias) a tres personas por su presunta autoría de un delito de estafa mediante el "timo de la estampita" en la citada localidad pacense.

Se trata en concreto de dos hombres y una mujer, de entre 20 y 30 años de edad, y que cuentan con un amplio historial delictivo por este tipo de estafa en todo el territorio nacional.

Los detenidos, tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta en Almendralejo (Badajoz) por la víctima, una mujer de 79 años de edad, quien manifestó que tras ser persuadida por dos hombres y una mujer, acabó entregando 900 euro en metálico y diversas joyas, cayendo así en el "timo de la estampita".

Dicha estafa se basa en la simulación de una situación de aparente confusión mental por parte del estafador ("el tonto"), quien ofrece una gran suma de dinero o bienes de alto valor a cambio de una cantidad aparentemente menor, supuestamente para ayudarlo con algo que no puede hacer por sí mismo.

En este hecho delictivo, aparece la figura de un segundo y tercer estafador ("gancho") el cual interviene para persuadir a la víctima de que el negocio es seguro y muy rentable. Las víctimas, terminan entregando sus ahorros a cambio de lo que creen que son billetes de curso legal, que en realidad son recortes de papel.

Los agentes llevaron cabo las gestiones tendentes al esclarecimiento de este delito, dando como resultado la plena identificación de los tres presuntos autores, sobre quienes activaron una orden de detención.

Con dicha requisitoria, agentes de la Guardia Civil los detuvieron el pasado miércoles, día 8 de octubre, en Pravia (Asturias).