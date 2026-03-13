Detenidas dos personas por robos en explotaciones agrícolas de varias fincas de Toril (Cáceres)

CÁCERES, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres como supuestos autores de tres robos en explotaciones agrícolas de fincas de Toril (Cáceres).

Agentes pertenecientes a los puestos de Casatejada y Almaraz, junto con el Equipo ROCA de la Compañía de Navalmoral de la Mata, han desarrollado una investigación que ha permitido el esclarecimiento de dichos robos.

Cabe destacar que se ha podido recuperar parte de los efectos sustraídos, entre ellos distintas herramientas y más de 150 kilogramos de aluminio pertenecientes a tubos de aspersores destinados a riego agrícola.

Los hechos investigados se produjeron entre los días 19 y 23 de febrero y las investigaciones desarrolladas permitieron constatar un mismo modus operandi, consistente en el forzamiento de las rejas de las ventanas de los inmuebles, lo que llevó a los agentes a considerar que los supuestos responsables de los tres delitos podrían ser las mismas personas.

A partir de ese momento, la Guardia Civil centró sus esfuerzos en esclarecer lo ocurrido, identificar a los autores y recuperar el material sustraído.

Como resultado de las pesquisas, agentes del Equipo ROCA lograron recuperar parte del material sustraído, entre el que destacan numerosas cañas de aluminio pertenecientes a aspersores de riego agrícola, con un peso aproximado de 154 kilogramos.

Estas piezas habían sido cortadas por la mitad, presuntamente por los autores de los hechos, con la finalidad de facilitar su transporte y ocultación, lo que ha provocado que queden inservibles para su uso en sistemas de riego agrícola, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Asimismo, los agentes del Puesto de Almaraz recuperaron otros efectos, que se encontraban dispuestos para ser sustraídos, cuando identificaron a los sospechosos circulando en un vehículo, después de haber sido avistados dentro de la finca en la que se produjeron los robos.

Las diligencias practicadas por los agentes, junto con los efectos recuperados y las pruebas obtenidas durante la investigación, han permitido vincular a los sospechosos, dos hombres de 35 y 48 años, con los tres robos denunciados, por lo que se procedió a su detención como supuestos responsables de los mismos.

Esta actuación se enmarca en el Plan de la Guardia Civil contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, cuyo objetivo es prevenir, investigar y, en su caso, esclarecer los delitos que afectan al sector agrario para reforzar la seguridad en el medio rural y proteger la actividad económica de agricultores y ganaderos.