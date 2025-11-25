Detenido en Badajoz el conductor ebrio de un cuadriciclo tras chocar con coches aparcados y huir a pie

BADAJOZ, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un cuadriciclo, vecino de Badajoz, tras chocar con varios vehículos aparcados en la calle y huir a pie, tras lo que dió positivo en alcohol y drogas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 26 de octubre, cuando agentes de la Guardia Civil que realizaban un control de alcohol y drogas en la N-523 dieron el alto al conductor de un vehículo que se aproximaba, quien hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y continuó la marcha con maniobras evasivas.

En ese momento, el conductor colisionó con otros vehículos que se encontraban estacionados, y fue interceptado tras abandonar el vehículo y proseguir a pie.

Una vez realizadas las pruebas establecidas de detección de alcohol y drogas, arrojó un resultado positivo en ambas, relata la Gaurdia Civil en nota de prensa.

Ante los citados hechos, el conductor fue detenido por delitos contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y ofrecer resistencia y desobedecía grave a los agentes en el ejercicio de sus funciones, tras lo que fue trasladado a las dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil de Valdebotoa- Badajoz, donde se le instruyeron diligencias que son remitidas al Juzgado de Instrucción en Badajoz.

También fue propuesto para sanción con multa de 1.000 euros y retirada de 6 puntos por la infracción a la Ley de Seguridad vial por conducir con presencia de drogas en su organismo, pendiente de confirmación en el laboratorio concertado por la DGT.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Badajoz señala que potenciará e incrementará los dispositivos especiales de control y vigilancia de la seguridad vial en las vías de comunicación de la provincia, para evitar conductas similares que ponen en grave riesgo al propio conductor y al resto de usuarios de las vías.