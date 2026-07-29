Detenido en Cáceres el extrabajador de un grupo editorial por varias estafas usando datos de antiguos clientes

Detención del joven acusado de delitos de estafa - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la provincia de Cáceres a un joven de 22 años, extrabajador de un importante grupo editorial, como presunto autor de varios delitos de estafa cometidos presuntamente a través de los datos de antiguos clientes.

Este es el resultado de la 'Operación Worldbook', cuya investigación comenzó a finales de junio tras la denuncia presentada ante la Guardia Civil por parte de uno de los afectados, quien manifestaba que había hecho entrega de 2.000 euros en efectivo a un supuesto trabajador del grupo editorial, del que había recibido un justificante de pago y que habría usado un nombre ficticio para cometer el delito.

Ese mismo día se recibió una segunda denuncia por hechos de similares características, en la que un supuesto trabajador de la empresa habría contratado financiación utilizando la identidad de la víctima.

Las gestiones realizadas permitieron comprobar que la empresa estaba recibiendo numerosas reclamaciones de clientes que habrían sido víctimas del extrabajador, señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la investigación, los agentes identificaron y localizaron a ocho víctimas, la mayoría personas de avanzada edad y especialmente vulnerables, con las que el individuo contactó haciendo uso del nombre de la empresa para ganarse su confianza.

En uno de los casos, tras ganarse la confianza de un matrimonio, sustrajo joyas y accedió a su banca online, ocasionándoles un perjuicio económico valorado en cerca de 40.000 euros.

Continuando con las gestiones, los agentes localizaron una de las joyas sustraídas en un establecimiento de compra-venta de oro, donde fue recuperada.

Con las pruebas obtenidas, el pasado día 27 de julio, este joven fue detenido como presunto autor de la comisión de delitos de estafa, de falsificación de documento, de hurto de dinero, joyas y tarjetas de coordenadas de banca online, de descubrimiento y revelación de secretos, de usurpación del estado civil y de acceso ilícito a sistemas informáticos.

La investigación continúa abierta a la espera de localizar a otras posibles víctimas del detenido, ya que, por las reclamaciones recibidas en el grupo editorial, podrían ser más.

Señala la Guardia Civil que la multinacional española afectada "ha visto dañada su imagen, provocando estos actos un desprestigio de la marca y desconfianza entre sus clientes", por lo que presentó también una denuncia contra el detenido por hacer uso de su nombre para llevar a cabo la comisión de estos hechos delictivos.

Las diligencias policiales han sido instruidas por el Área de Investigación de Navalmoral de la Mata, y remitidas a la autoridad judicial competente.