Detenido un conductor de 33 años cuando circulaba cerca de Cáceres con 14 kilos de hachís en su vehículo

CÁCERES, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un conductor de 33 años cuando circulaba por la autovía A-66, cerca de la ciudad de Cáceres, con casi 14 kilogramos de hachís ocultos en dobles fondos realizados en las puertas de su vehículo.

La actuación tuvo lugar cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), junto al Equipo Cinológico, realizaban un control en la autovía A-66, en el dieron el alto a un turismo ocupado por un hombre.

La actitud del individuo levantó las sospechas de los guardias civiles, que realizaron una inspección del vehículo, en la que no detectaron nada en un primer momento, "mantuvieron sus sospechas acerca de que pudiera ocultarse algún tipo de sustancia prohibida".

Así, tras una revisión más minuciosa del vehículo, los agentes descubrieron un doble fondo en las puertas, en el que se ocultaban numerosas pastillas de hachís perfectamente embaladas, por lo que el conductor fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

El análisis posterior, la sustancia arrojó un peso cercano a los 14 kilogramos (26 paquetes), una cantidad que podría alcanzar en el mercado ilícito un valor económico elevado, lo que a juicio de la Guardia Civil evidencia su "clara finalidad de tráfico y distribución".

Las diligencias instruidas, junto con la droga y el detenido, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.