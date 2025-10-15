Un detenido por cultivar una plantación de marihuana en el patio de una vivienda en el centro de Villanueva de la Serena

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 9 de octubre a un hombre de 38 años de edad por un delito de tráfico de drogas, tras encontrar una plantación de marihuana en el patio de una vivienda de Villanueva de la Serena (Badajoz).

La investigación comenzó a raíz del conocimiento por parte de los agentes de la existencia de una posible plantación de marihuana exterior, en el patio de una vivienda ubicada en la zona centro de esta localidad pacense.

Las gestiones practicadas dieron como resultado la localización del citado domicilio y la identificación de la persona que la estaba gestionando, tras lo cual se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda, interviniendo 42,5 kilos de marihuana, valorados en 20.000 euros, procediendo a su detención, informa la Policía Nacional en una nota de prensa.

El detenido es un hombre de 38 años de edad, con antecedentes, quien tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.