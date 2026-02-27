Detenido un empresario de Zafra (Badajoz) por presuntamente grabar a sus empleados en el aseo con una cámara

Investigación de la Guardia Civil a un empresario de Zafra por grabar presuntamente a sus empleados en el aseo - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un empresario de la localidad pacense de Zafra como presunto autor de delitos contra la intimidad al instalar un dispositivo de grabación audiovisual no autorizado en los aseos unisex de la sede empresarial para grabar imágenes de contenido íntimo de sus empleados.

También se le considera presunto autor de un delito de revelación de secretos al compartir archivos de los grabados por whatsapp.

Fue una de las trabajadoras la que puso en conocimiento del Área de Investigación de la Guardia Civil de Zafra la acción delictiva. Ésta, relató a los agentes que supuestamente estaría siendo grabada en el interior del cuarto de aseo unisex existente en la empresa donde trabaja.

Los agentes tras inspeccionar el establecimiento de la sociedad, verificaron la instalación oculta de manera estratégica en la mampara de ducha de una cámara de las comúnmente conocidas como "espías". Dispositivo audiovisual activado por sensor de movimiento para grabar imágenes del interior del baño durante las veinticuatro horas del día, mientras las personas que accedían a su interior hacían uso del mismo, apunta en nota de prensa la Guardia Civil.

Con las gestiones practicadas en el transcurso de esta operación, se pudo determinar que el presunto autor de la acción delictiva era el titular de la empresa inspeccionada, quien supuestamente habría instalado el dispositivo con el objetivo de captar imágenes íntimas de sus empleadas.

Estas imágenes las recibía en tiempo real en su teléfono móvil, e incluso las difundió mediante whatsapp al menos a uno de sus contactos, añade la Benemérita.

Una vez analizado el contenido de los archivos de la tarjeta de memoria, se ha podido constatar la existencia de otras víctimas de las que, hasta el momento, tan sólo otras dos mujeres han denunciado los hechos como perjudicadas al atentar contra su intimidad.

La investigación sigue abierta para tratar de averiguar desde cuándo el ahora detenido instaló la videocámara y grabó a los empleados, e identificar otras posibles víctimas, así como las personas con las que supuestamente podría haber compartido el contenido íntimo.

Con las pruebas incriminatorias se le detuvo como supuesto autor de delitos contra la intimidad y revelación de secreto, instruyéndole diligencias y puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.