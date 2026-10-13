Detenido un hombre de 60 años que se atrincheró con un arma de fuego en una vivienda de Almendralejo

Vehículo de de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 60 años que se atrincheró este pasado lunes con un arma de fuego en una vivienda de la localidad pacense de Almendralejo.

Los hechos se registraron en la tarde de este pasado lunes en una vivienda ubicada en la Calle Zurbarán de este municipio pacense y tras escucharse unas detonaciones.

Así, y tras tener conocimiento de los hechos, agentes policiales se personaron en el lugar y acordonaron la zona hasta la resolución de este suceso, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.