Detenido un hombre acusado de estafar 8.000 euros mediante el 'timo de la estampita' en Moraleja

Imagen de archivo de dinero robado. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa mediante el conocido 'timo de la estampita', tras obtener 8.000 euros de una persona de avanzada edad, que fue abordada en la vía pública en Moraleja (Cáceres).

El instituto armado ha explicado, a través de un comunicado, que los hechos tuvieron lugar el pasado mes de junio, cuando la víctima, una persona de avanzada edad, denunció haber sido abordada en la vía pública por un varón que, aparentando presentar una discapacidad intelectual, comenzó a relatarle una serie de hechos falsos relacionados con una supuesta bolsa que contenía una importante cantidad de dinero en efectivo, llegando incluso a mostrársela.

Durante la conversación intervino un segundo varón que se hizo pasar por abogado, acompañado de una mujer que se presentó como su esposa. Entre ambos, y mediante diferentes argumentos y engaños, consiguieron convencer a la víctima para que entregara una cantidad de dinero en efectivo a cambio de la supuesta bolsa que, según le hicieron creer, contenía una cantidad de dinero muy superior.

Posteriormente, estas personas trasladaron a la víctima en un vehículo hasta su domicilio, donde recogió su documentación bancaria, y seguidamente la llevaron hasta una entidad bancaria, de la que retiró 8.000 euros.

La víctima hizo entrega de dicha cantidad al supuesto abogado, quien se comprometió a desplazarse posteriormente hasta su domicilio para entregarle la bolsa con el dinero que le habían prometido. "Sin embargo, dicha entrega nunca se produjo", ha señalado la Guardia Civil.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En el transcurso de la investigación, los agentes de la Guardia Civil contaron con la colaboración de efectivos de la Policía Local de Moraleja (Cáceres), lo que permitió obtener información relevante para identificar el vehículo supuestamente utilizado por los autores.

Los investigadores pudieron determinar que el vehículo era conducido por una mujer y que en el mismo viajaban dos hombres, cuya vestimenta y características "fueron determinantes" para la posterior identificación de la persona que, presuntamente, habría simulado presentar la discapacidad intelectual.

Así, las investigaciones desarrolladas permitieron finalmente la plena identificación y localización del principal investigado, que fue localizado en una localidad de la provincia de Toledo.

El detenido, según ha explicado la Guardia Civil, contaba con numerosos antecedentes relacionados con delitos de robo y hurto, si bien, durante el año 2026, habría mantenido una especial actividad delictiva presuntamente relacionada con estafas mediante métodos como el 'timo del tocomocho' y el 'timo de la estampita' en diferentes provincias.

El pasado 1 de septiembre, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de estafa, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente, si bien, la investigación continua para la localización del resto de implicados.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de "extremar las precauciones" ante este tipo de engaños, especialmente cuando personas desconocidas "ofrecen supuestas oportunidades para obtener dinero fácil o realizar intercambios de efectivo aparentemente ventajosos".