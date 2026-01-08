Detenido en Medina del Campo (Valladolid) por más de 50 estafas con la venta de mascotas en redes sociales

MÉRIDA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Policía Nacional iniciada en Badajoz ha permitido la detención de un hombre de 35 años en Medina del Campo (Valladolid) acusado de varias estafas con la venta de animales de compañía a personas con las que contactaba a través de redes sociales.

Los agentes de la Comisaría Provincial de Badajoz procedieron a la identificación de esta persona a la que atribuye la presunta autoría de un delito de estafa continuada y blanqueo de capitales.

La investigación se inició el pasado 3 de noviembre, cuando una de las víctimas interpuso denuncia en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial de Badajoz, en la que narraba como tras haberse puesto en contacto, a través de redes sociales, con un joven que vendía animales de compañía, le transfirió 60 euros en concepto de reserva.

Pasados unos días sin saber nada del supuesto vendedor, exigió la devolución de la fianza, haciendo caso omiso éste, indica la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los agentes de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz se hicieron cargo de las investigaciones, llevando a cabo diferentes gestiones tendentes al esclarecimiento del hecho e identificar al presunto responsable, así como, localizar a otras posibles víctimas.

De esta forma, pudieron comprobar como entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre del pasado año a esta persona le constaban como aceptadas 50 operaciones similares a la denunciada, por las que habría obtenido un beneficio de 5.133 euros, figurando en todas ellas como concepto "compra de mascotas o accesorios, animales y objetos", que nunca llegaron a su destino.

Al presunto responsable se le localizó la titularidad de al menos 16 cuentas bancarias y que se encontraba encartado en 14 ilícitos perpetrados por todo el territorio nacional, análogos al denunciado.

Finalmente, con toda la información recabada en Badajoz, agentes de Policía Nacional de Medina del Campo (Valladolid), previa localización de la persona investigada, procedieron el pasado 17 de diciembre a la detención de un hombre de 35 años de edad, con antecedentes anteriores, acusado como presunto responsable de un delito de estafa continuada y blanqueo de capitales.