Detenido el presunto autor de varios hurtos en comercios de Plasencia durante la campaña de Navidad

PLASENCIA (CÁCERES), 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Plasencia, han detenido este pasado 19 de diciembre a un varón como presunto responsable de un delito continuado de hurto en establecimientos durante la campaña de Navidad.

Del hecho se tuvo conocimiento a través de las diferentes denuncias interpuestas en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría de Plasencia, en las que los responsables de dos comercios de la localidad manifestaban que desde el 25 de noviembre venían sufriendo sustracciones de productos muy cotizados en estas fechas navideñas.

Más concretamente, en uno de los establecimientos, el autor se apoderó de cuatro maletines de herramientas profesionales, valoradas en 110 euros cada uno, mientras que en el segundo comercio sustrajo diversos botes de cremas cosméticas por un importe de 838,50 euros, ascendiendo el total de los efectos sustraídos a 1.278 euros.

Los agentes analizaron minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad, que permitieron captar con claridad las acciones del individuo, de sobra conocido por los actuantes, por lo que fue plenamente identificado y localizado el pasado 19 de diciembre, procediendo a su detención como presunto responsable de un delito continuado de hurto en establecimiento.

El detenido, varón de 41 años de edad, quien cuenta con antecedentes anteriores, tras la instrucción del pertinente atestado, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Esta detención se enmarca dentro del Plan Comercio Seguro, activado por la Policía Nacional y vigente durante todas las fiestas navideñas, con el fin de intensificar la vigilancia en zonas comerciales y prevenir cualquier tipo de ilícito penal que altere la tranquilidad ciudadana en estas fechas.