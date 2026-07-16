Detenido en la provincia de Cáceres por grabar y difundir vídeos sexuales sin permiso y por pornografía infantil

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional - GUARDIA CIVIL/POLICÍA NACIONAL

CÁCERES, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la provincia de Cáceres como presunto autor de los delitos de pornografía infantil y descubrimiento y revelación de secretos.

Una investigación conjunta, desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, permitió averiguar que el detenido mantenía relaciones sexuales consentidas con diversas mujeres.

No obstante, grababa estos encuentros sin el conocimiento ni la autorización de las mismas, con lo que obtenía vídeos con contenido sexual explícito que posteriormente editaba y difundía en páginas web pornográficas.

La investigación se inició después de que una de las afectadas localizara un vídeo suyo publicado en una página web pornográfica, accesible para cualquier usuario.

A raíz de estos hechos, Guardia Civil y Policía Nacional constituyeron un equipo conjunto de investigación para el esclarecimiento de los mismos.

Una vez reunidos los indicios necesarios, la autoridad judicial autorizó una entrada y registro en el domicilio del investigado y, durante la actuación, se intervinieron numerosos gigabytes de material pornográfico y se obtuvieron diversas evidencias que corroboran los indicios recabados durante la investigación.

Entre el material intervenido se localizaron imágenes tanto de personas mayores de edad como de menores de edad, constituyendo estas últimas un supuesto delito de pornografía infantil, han informado en una nota de prensa conjunta la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Asimismo, entre las personas cuya imagen habría sido grabada y difundida se encuentran varias víctimas, por lo que se continúan realizando gestiones para lograr su plena identificación.

Tras poner al detenido a disposición de la autoridad judicial competente, se ha decretado el ingreso en prisión provisional del mismo.

La operación se ha llevado a cabo por la Policía Nacional, a través de la Brigada de Extranjería y Fronteras, y la Guardia Civil, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cáceres (UOPJ), con el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ).

La Policía Nacional y la Guardia Civil han insistido en que, en caso de que alguna persona considere que pudiera haber sido afectada por estos hechos, se ponga en contacto con dichos cuerpos.