Detienen en una finca de Talavera la Real a un hombre con dos órdenes de búsqueda para su ingreso en prisión

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TALAVERA LA REAL (BADAJOZ), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Talavera la Real (Badajoz) y la Guardia Civil han detenido a un individuo que poseía en vigor dos órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, ordenadas por la Autoridad Judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las 9,00 horas de este pasado jueves, 3 de septiembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento que un varón poseía en vigor dos órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dispuestas por sendos juzgados extremeños, por lo que tras realizar las averiguaciones oportunas, tendentes a localizar al individuo, pudieron saber que se encontraba en una parcela sita en el término municipal de Talavera la Real, donde fue localizado.

Tras ser localizado, los agentes de Policía Local y de la Guardia Civil procedieron a la detención del individuo, siendo trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias oportunas, ingresando más tarde en prisión.