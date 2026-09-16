Detienen a siete personas por cinco robos de cableado de cobre y en una planta fotovoltaica en Cáceres

Una guardia civil y un policía local de Cáceres custodian a una detenida en la operación. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Cáceres han desarrollado recientemente dos actuaciones conjuntas contra la sustracción de cableado de cobre que han permitido esclarecer cinco robos en el alumbrado público y otros cometidos en una planta fotovoltaica, que se ha saldado con la detención de siete personas presuntamente relacionadas con los mismos.

Por un lado, la operación 'Dragón Sur' ha esclarecido los robos cometidos en el alumbrado público en Ronda Sur, Ronda Este, Ribera del Marco, Vistahermosa y Paseo Alto de la capital cacereña.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, después de que agentes del Grupo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cáceres informaran a la Guardia Civil de una sucesión de hechos relacionados con la sustracción de cableado eléctrico, que se venían produciendo desde mediados del mes de julio.

Ambos cuerpos policiales establecieron un dispositivo conjunto dirigido a esclarecer los hechos, obteniendo información relacionada con la posible autoría de los robos y con la eventual localización de parte del material sustraído en un inmueble de la ciudad de Cáceres.

Las investigaciones permitieron relacionar al principal investigado, quien presuntamente habría llevado a cabo las sustracciones del cableado, con otros dos varones y una mujer. Las gestiones posteriores, principalmente, en centros autorizados de tratamiento de residuos y establecimientos de compraventa de metales de la provincia de Cáceres, para comprobar si las personas relacionadas con los hechos habían entregado el cobre procedente del cableado sustraído, constataron que, durante los meses en los que se produjeron los robos, los cuatro investigados habían realizado distintas entregas de cobre, por un valor aproximado de 3.600 euros.

Las entregas del material se habrían efectuado en diferentes empresas, utilizando distintos nombres y, en determinados casos, personas interpuestas, circunstancias que presuntamente estarían dirigidas a dificultar la trazabilidad del material y su vinculación con los hechos investigados.

Una vez recopilados los indicios y pruebas suficientes, los agentes procedieron a la detención de las cuatro personas, a uno de los cuales se le atribuye un delito continuado de robo con fuerza, mientras que a los otros tres se les atribuye un delito de receptación. Además, a los cuatro, se les atribuye también un delito de pertenencia a grupo criminal.

SORPRENDIDOS EN UNA PLANTA FOTOVOLTAICA

Por otro lado, se ha llevado a cabo otra intervención reciente desarrollada por ambos cuerpos policiales tras producirse varios delitos de robo con fuerza en una planta fotovoltaica situada en el término municipal de Cáceres.

Ante la sucesión de estos hechos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local establecieron un dispositivo conjunto destinado a esclarecer los robos y evitar nuevas sustracciones.

Así, durante la madrugada del pasado 11 de septiembre, los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de dos varones encapuchados en el interior de la planta fotovoltaica, cuando presuntamente se encontraban sustrayendo cableado.

Al dirigirse al lugar, localizaron una furgoneta que podría estar relacionada con los hechos. Tras identificar a su conductor, los agentes comprobaron que contaba con antecedentes por hechos relacionados con robos cometidos en días anteriores, y al aproximarse la furgoneta a las inmediaciones de la planta solar, los dos individuos que se encontraban en el interior de la instalación salieron a su encuentro.

Ambos vestían ropa oscura y gorras y portaban diferentes herramientas, encontrándose presuntamente a la espera de la llegada del vehículo con la finalidad de acceder a él y cargar el cableado que habrían sustraído.

En ese momento, los agentes procedieron a la detención de los tres varones. Las comprobaciones posteriores permitieron determinar que los dos varones detenidos coincidirían con los individuos que habrían participado días antes en otros robos cometidos en la misma planta fotovoltaica.

En el conjunto de estos hechos, los autores habrían cortado aproximadamente 12.000 metros de cableado, que junto con los daños producidos se valorarían en torno a los 200.000 euros. Dos de los detenidos (dos varones) han ingresado en prisión provisional tras haber sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.

La Guardia Civil destaca que estas dos actuaciones ponen de manifiesto la eficacia de la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local de Cáceres para prevenir y esclarecer delitos contra el patrimonio, especialmente aquellos relacionados con la sustracción de cableado y otros materiales susceptibles de ser introducidos posteriormente en el circuito de compraventa de metales.