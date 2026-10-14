El Día Escolar de la Bicicleta de Mérida provoca cortes puntuales de tráfico este jueves

Archivo - Escolares en el puente Lusitania durante una edición del Día Escolar de la Bicicleta. - AYUNTAMIENTO DE MÉRICA - Archivo

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mérida ha establecido un dispositivo especial de tráfico con motivo del XVI Día Escolar de la Bicicleta que se celebra este jueves, 15 de octubre, a fin de garantizar la seguridad vial de los participantes y facilitar la fluidez de la circulación en los puntos de cruce.

Este operativo específico se dispondrá a lo largo de toda la mañana y se harán cortes puntuales durante el recorrido. En todo caso, la Policía Local apela a la colaboración de los conductores y transeúntes, solicitando precaución y respeto a la señalización circunstancial en las inmediaciones de los centros educativos y en las rotondas afectadas por el paso de los ciclistas.

La marcha ciclista comenzará a las 10,00 horas, con la salida desde la Plaza de España y llegada aproximada al velódromo a las 12,00 horas.

El circuito discurrirá por Plaza España (salida), continuando por Calle Puente, la rotonda de La Loba, Paseo de Roma, Puente Lusitania, Parque de las "VII Sillas", Puente Romano, calles Cava, Graciano, Atarazanas, Anas y Santa Teresa de Jornet.

Continuará por Vicente Aleixandre, Calle Oviedo, Plaza Toros, Calle José Espronceda, Legión X, Arzobispo Antonio Montero y Calle Cabo Verde, prosiguiendo por el Camino Viejo de Mirandilla y llegada al velódromo.