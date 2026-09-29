El Día de la Fiesta Nacional se celebra en Mérida con música militar, un homenaje a la bandera y desfiles a pie y aéreo

Día de la Fiesta Nacional 2026 en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Día de la Fiesta Nacional se celebrará en Mérida con un concierto de música militar, un homenaje a la bandera y un desfile a pie y otro aéreo protagonizado por aeronaves F-5A/AE.9.

Estas actividades tendrán lugar en concreto el próximo viernes y sábado, días 2 y 3 de octubre, y supondrán una programación que combina actos institucionales y militares con una iniciativa de carácter solidario, según ha destacado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Las actividades están organizadas por la Brigada Extremadura XI, la Base Aérea de Talavera la Real y el Ala 23, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental.

De esta manera, Rodríguez Osuna ha expresado su orgullo y agradecimiento ante la elección de Mérida como sede de las actividades del Día de la Fiesta Nacional. "Es un reconocimiento a nuestra ciudad, a su historia y a su patrimonio, y una magnífica oportunidad para proyectar Mérida a toda España", ha aseverado.

La programación comenzará el próximo viernes, día 2 de octubre, a las 20,00 horas, con un concierto benéfico de música militar que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida, y que correrá a cargo de la Unidad de Música de la Academia de Infantería de Toledo, con la participación de la Banda de Guerra de la Brigada Extremadura XI. La entrada será libre hasta completar aforo y las donaciones realizadas por los asistentes se destinarán íntegramente a Cáritas Castrense.

ACTO DE HOMENAJE A LA BANDERA

La programación continuará el sábado 3 de octubre, a las 12,00 horas, con un Acto de Homenaje a la Bandera en la Plaza de España de Mérida. El acto, ha destacado el alcalde, incluirá el solemne izado de la Enseña Nacional, un homenaje a los caídos por España, así como un desfile a pie de la fuerza en formación.

Como cierre, tendrá lugar un desfile aéreo protagonizado por aeronaves F-5A/AE.9.

Con estas actividades, Mérida se suma a la conmemoración del Día de la Fiesta Nacional con una programación que combina actos institucionales y militares con una iniciativa de carácter solidario, ha concluido el alcalde de Mérida.