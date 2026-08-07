Diego Ventura, Roca Rey y Ginés Marín protagonizarán el 8 de septiembre en la Feria Taurina de Don Benito

Cartel de la corrida de toros del 8 de septiembre en Don Benito. - SOCAR DE TOROS

DON BENITO (BADAJOZ), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rejoneador Diego Ventura y los toreros Roca Rey y Ginés Martín protagonizan el cartel de la Feria Taurina de Don Benito el próximo 8 de septiembre, cuyas entradas se pondrán a la venta en los próximos días a precios populares para todos los aficionados.

El cartel de la feria taurina de Don Benito se ha presentado este viernes ante aficionados en un acto presentado por el concejal de Festejos, Álvaro Ballesteros; junto al presidente del Club Taurino Dombenitense y el empresario Joaquín Domínguez.

En concreto, se trata de una corrida de toros mixta que tendrá lugar el 8 de septiembre, Día de Extremadura a las 18,30 horas, cuando se celebrará una corrida de toros mixta, con reses de Ángel Sánchez y Sánchez para la máxima figura del rejoneo Diego Ventura, y cuatro toros de Victoriano del Río y Virgen Maria, para las máximas figuras del toreo a pie Roca Rey y Ginés Marín, según indica en nota de prensa Socar de Toros.