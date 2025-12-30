La Diputación de Badajoz amplía hasta 170.000 euros las subvenciones para deportistas de alto rendimiento

Deportistas - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz aumentará en 2026 hasta los 170.000 euros las ayudas para deportistas de alto rendimiento de la provincia, lo que supone un "notable" aumento de las ayudas frente a los 100.000 aportados durante este año.

Las ayudas beneficiarán a todos aquellos que practiquen cualquier modalidad deportiva de carácter individual. De esta manera, la institución provincial pretende "democratizar" el acceso y las posibilidades de los deportistas de la provincia para avanzar en su carrera profesional.

Entre los requisitos establecidos para optar a esta línea de ayudas, se incluye la necesidad de tener la consideración de deportista de alto rendimiento de Extremadura en vigor y ser natural de la provincia de Badajoz, o tener residencia legal en la misma, al menos desde el 1 de enero de 2024.

Las subvenciones serán resueltas en régimen de concurrencia competitiva ordinaria. Los criterios y condiciones para optar a las ayudas fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 15 de diciembre, y el plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 16 de enero de 2026, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.