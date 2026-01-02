La Diputación de Badajoz ha aportado 618.900 euros en 2025 a actividades culturales en la provincia

Archivo - Escuelas de música - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha aportado el pasado año un total de 618.859,60 euros a actividades culturales en la provincia de la mano del Programa de Dinamización Cultural 2025, que ha beneficiado a 431 proyectos realizados en municipios y entidades locales menores.

En este sentido, el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 24 de diciembre ha publicado la segunda resolución parcial de la convocatoria abierta de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales menores de la provincia para la realización el Programa de Dinamización cultural 2025.

En total, se trata de 343 proyectos realizados durante el año 2025 en municipios y entidades locales de la provincia y que, tras cumplir los requisitos de la convocatoria, serán financiados por la institución provincial.

Todos ellos suponen un total de 451.859,60 euros que, sumados a los 167.000 de la primera resolución (88 proyectos), suman 618.859,60 euros para un total de 431 actividades. "Una cantidad récord, con la que la diputación ha dinamizado la vida cultural de la provincia y favorecido el acceso de todos los ciudadanos a una oferta cultural variada y de calidad", ha señalado en nota de prensa la institución provincial.

La mayoría de actividades incluidas tienen que ver con el teatro, la magia, los musicales, o los conciertos, así como con espectáculos circenses, el folklore o los bailes de las fiestas patronales, entre otros. La resolución se puede consultar en la web de la Diputación de Badajoz.