La Diputación de Badajoz aprueba el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo

BADAJOZ, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Negociadora del III Plan de Igualdad de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad el 'Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral en el ámbito laboral' durante la celebración de su sexta reunión el pasado 14 de julio.

El documento supone un "importante avance" en el desarrollo del III Plan de Igualdad de la institución provincial y refuerza el compromiso de la Diputación de Badajoz con la construcción de entornos laborales "seguros, respetuosos e igualitarios" para toda su plantilla.

Asimismo, establece un marco de actuación para la prevención, detección y abordaje de posibles situaciones de acoso e incorpora medidas destinadas a garantizar la protección de las personas afectadas, así como "procedimientos claros" de intervención, acompañamiento y seguimiento.

La Diputación de Badajoz ha señalado en nota de prensa que el protocolo es el resultado del trabajo, la implicación y las aportaciones de todas las personas que integran la Comisión Negociadora del III Plan de Igualdad y de las organizaciones sindicales presentes en la misma.

Así, ha expuesto que el consenso alcanzado pone de manifiesto el "compromiso compartido" de todas las partes con la "igualdad efectiva", la prevención de las violencias sexuales y la "mejora continua" de las condiciones laborales dentro de la institución provincial.

Este nuevo hito se suma al trabajo que desarrolla la Comisión Negociadora en el marco del III Plan de Igualdad, un "instrumento estratégico" que permitirá seguir impulsando medidas dirigidas a garantizar la "igualdad efectiva" entre mujeres y hombres en la Diputación de Badajoz.

Con la aprobación de este protocolo, la institución da un paso más en la consolidación de políticas internas orientadas a la prevención de las violencias sexuales, la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción de una administración pública "comprometida con la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad".