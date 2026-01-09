La Diputación de Badajoz aumenta las subvenciones contra la violencia de género hasta los 400.000 euros en 2026

Stand de Igualdad de la Diputación de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha aumentado las subvenciones contra la violencia de género hasta los 400.000 euros, dentro de una convocatoria para entidades sin ánimo de lucro que mantiene en 20.000 euros la cantidad máxima que puede recibir cada proyecto dirigido a prevenir y atender este tipo de violencia.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este pasado jueves día 8 la nueva convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos destinados a la prevención y atención de la violencia de género, que incrementa las ayudas a este colectivo hasta los 400.000 euros, respecto a los 350.000 del pasado año.

De esta forma, la institución provincial "reafirma su compromiso con una provincia más igualitaria, libre de violencia y discriminación", y su objetivo de "reforzar" el tejido asociativo y garantizar más recursos para proyectos que protejan a las mujeres, promuevan la igualdad y sensibilicen a la sociedad frente a la violencia machista, según señala en nota de prensa.

Aunque se incrementa la cantidad global de las ayudas, ha detallado, la nueva convocatoria mantiene en 20.000 euros la cantidad máxima que puede recibir cada proyecto.

Así, entre las actuaciones subvencionables se incluyen el acompañamiento jurídico y psicosocial a mujeres en situación de riesgo; formación y campañas de sensibilización, y creación de redes de apoyo y producción de materiales con perspectiva de género.

El plazo para presentar solicitudes será de 30 días naturales desde la publicación en el BOP, y la tramitación se realizará de forma electrónica a través de la sede de la Diputación, en cuya web se puede consultar la convocatoria.