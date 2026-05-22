La Diputación de Badajoz convoca ayuda para producción cinematográfica o audiovisual con una dotación de 400.000 euros

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BADAJOZ, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas destinada a apoyar proyectos vinculados a la creación, documentación y difusión de la memoria social y territorial de la provincia, una iniciativa con la que la Institución provincial refuerza su compromiso con la cultura, la identidad y el talento profesional de la tierra.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el día 20 de mayo, contempla una dotación económica global de 400.000 euros y permanecerá abierta un mes, facilitando así que profesionales y colectivos puedan concurrir con propuestas centradas en la preservación, divulgación y puesta en valor de la realidad social, patrimonial y humana de los municipios pacenses.

Con esta línea de ayudas, la diputación busca seguir construyendo un relato contemporáneo de la provincia desde quienes mejor conocen su territorio, en concreto, los profesionales que viven, trabajan y crean en él.

La iniciativa pretende, además, fomentar la actividad cultural y creativa vinculada al entorno rural, generar oportunidades para el sector profesional extremeño y contribuir a la creación de un archivo documental y emocional que refleje la evolución de los pueblos, sus tradiciones, sus paisajes y las historias de quienes los habitan.

La institución provincial considera "estratégico" respaldar trabajos capaces de proyectar la imagen de la provincia dentro y fuera de Extremadura, mostrando la riqueza humana, cultural y territorial de Badajoz desde una perspectiva cercana, rigurosa y comprometida con el territorio.

La convocatoria permitirá financiar largometrajes y cortometrajes, según duren 1 hora o más, reforzando así el papel de la cultura y la creación documental como herramientas de cohesión territorial, dinamización y conservación de la memoria colectiva.

En nota de prensa, la Diputación de Badajoz destaca que estas ayudas forman parte de una política sostenida de apoyo al tejido cultural y creativo provincial, con especial atención a aquellos proyectos que nacen desde el ámbito local y que contribuyen a fortalecer el sentimiento de pertenencia, preservar el patrimonio inmaterial y generar nuevas oportunidades profesionales.

"Cada proyecto documental y cada mirada profesional sobre nuestros pueblos contribuye a conservar una parte esencial de la identidad de la provincia. Estas ayudas no solo impulsan el trabajo de nuestros creadores y creadoras, sino que ayudan a construir un legado común para las generaciones futuras", destacan desde el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional.

La diputación reafirma así su apuesta por una provincia "viva, cohesionada y orgullosa de su identidad", en la que la cultura y la memoria compartida se convierten también en herramientas de desarrollo y proyección exterior.