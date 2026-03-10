La Diputación de Badajoz destina 2,5 millones a un Plan de Infraestructuras Deportivas para municipios

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, presebnta el Plan Provincial de Infraestructuras Municipales para Instalaciones Deportivas - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha lanzado un Plan Provincial de Infraestructuras Municipales para Instalaciones Deportivas, dotado de 2,5 millones de euros en su primera edición y dirigido a municipios menores de 20.000 habitantes para la mejora de este tipo de emplazamientos en aspectos tales como obra nueva, accesibilidad o conservación y mantenimiento.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este plan en una rueda de prensa en la que también ha anunciado la puesta en marcha de una nueva convocatoria, la séptima, de subvenciones para la redacción de proyectos dotada de 600.000 euros.

En ambos casos, se trata de convocatorias de subvenciones con las que "una vez más" la diputación pacense presta ayuda y acompaña a los municipios de la provincia, en este caso por un lado para mejorar dichas infraestructuras y poder ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía, y por otro en aras de continuar con otro programa que se ha demostrado que ha tenido "mucha repercusión" y ha servido de "mucha ayuda".

Las bases de las dos convocatorias han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, de manera que los ayuntamientos podrán realizar sus solicitudes a partir de este miércoles y durante un plazo de quince días, ha detallado Del Puerto acompañada del director del área de Presidencia, José Carlos Cobos.

