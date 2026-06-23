La Diputación de Badajoz dota con 7,8 millones un plan dirigido a impulsar los sectores agroalimentario y forestal

Presentación del Plan Director Agroalimentario y Forestal de la Provincia 2026-2029 - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes el Plan Director Agroalimentario y Forestal de la Provincia 2026-2029, que contempla 7,8 millones de euros de inversión con el objetivo de impulsar estos sectores y mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de innovación a través de cinco ejes estratégicos y distintas actuaciones con un especial hincapié también en el sector apícola.

Así, lo que pretenden es impulsar el sector, "haciéndolo cada vez más sostenible, al aplicar sistemas innovadores, pero también al generar nuevas acciones relacionadas con el valor añadido de todos y cada uno de los productos", de modo tal que "el objetivo es hacer las cosas bien" y "no dar ningún paso en falso", además de desarrollar medidas que sean "efectivas", "reales" y que ayuden a los implicados.

Durante su intervención, Del Puerto ha explicado que ponen en marcha este nuevo plan desde la provincia para seguir trabajando y dando pasos de futuro en la misma, que vienen trabajando desde hace tiempo en el mismo desde el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, y que con esta iniciativa pretenden darle un impulso "fuerte" a uno de los motores principales en el ámbito económico y social, especialmente en el mundo rural.

En este punto, ha expuesto que el sector agroalimentario está "muy presente" en la provincia, donde tiene "muchísimo peso", así como que genera empleo, fija población y es un "claro signo de nuestra identidad", tras lo que ha afirmado que cuando se escucha hablar de dehesas, ganadería, quesos, jamón, vinos, miel o aceites se piensa en cualquier territorio de la provincia, y que esta última es dehesa, pero también porcino ibérico, ovino, tomate industrial, fruta, vitícola, apicultura, corcho o toda una industria agroalimentaria que mueve la tierra.

Sectores estos últimos "esenciales" de la economía provincial en el empleo y para la cohesión territorial y de cara al futuro, aunque este tejido es "evidente" que se enfrenta a diversos problemas a los que hay que hacer frente, para lo cual ha mostrado el apoyo de la diputación pacense y su colaboración y ha sumado que pretenden ayudarles a seguir hacia delante y siendo el futuro sostenible de una actividad "esencial" de la provincia.

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