La Diputación de Badajoz entrega el XXV Premio Arturo Barea al historiador Fernando Pérez López

El historiador Fernando Pérez López, durante el acto de entrega del Premio Arturo Barea de Investigación Cultural que le ha concedido la Diputación de Badajoz,a 22 de mayo de 2026, en Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha celebrado este pasado viernes la entrega del XXV Premio Arturo Barea de Investigación Cultural, que en esta edición ha recaído en el historiador Fernando Pérez López por su estudio sobre la primera Guerra de África.

El acto institucional se ha concebido, por primera vez, como un momento específico de reconocimiento público al valor de la investigación histórica, la memoria democrática y el compromiso con la cultura contemporánea.

La ceremonia, enmarcada en el Patio de Columnas del Palacio Provincial pacense, ha puesto de relieve, además, la coincidencia entre el aniversario de la trayectoria del certamen y la edad del vigente ganador, Fernando Pérez López, resalta la diputación en un comunicado.

El galardón ha sido entregado a Pérez López por el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, junto al historiador y miembro del jurado del premio, José María Lama.

El primero en tomar la palabra ha sido Lama, quien ha rendido un "pequeño homenaje" a los hombres y mujeres que han formado parte, a lo largo de la vida del premio, del jurado del galardón. Además, ha enfatizado el origen local de cada uno de ellos para destacar el arraigo del territorio a la historia, antes de hacer todo un repaso por la actividad histórica y cultural de Extremadura, destacando la implicación de asociaciones, ateneos, cronistas o secciones, entre otros.

El historiador también ha resaltado la "relación sostenida" de la diputación con el que bagaje histórico que comparten las dos provincias. "No es un afán pasajero", ha comentado, "y esto se comprueba en su Centro de Estudios Extremeños, en su Revista de Estudios Extremeños y en este Premio".

Sobre el trabajo premiado, Lama ha incidido en "la metodología demostrada, el correcto planteamiento y la solvencia de su presentación".

En el caso del diputado, Cabezas ha destacado que los premios culturales "son una declaración de principios" y ha subrayado la voluntad de la institución provincial de seguir reforzando el premio como "espacio de pensamiento crítico y de divulgación".

Al mismo tiempo, ha recordado el papel que la iniciativa ha desempeñado durante este cuarto de siglo al abordar cuestiones fundamentales para comprender la realidad contemporánea, "desde la memoria compartida y los movimientos sociales hasta las identidades colectivas, el papel de las mujeres o las realidades históricas silenciadas". Asimismo, ha reinvindicado la necesidad de seguir investigando, publicando y compartiendo conocimiento histórico "con rigor, profundidad y honestidad".

TRABAJO GALARDONADO

Durante su intervención, el ganador del premio, Pérez López, natural de Montijo y formado en la Universidad de Extremadura, ha señalado que, debido a su juventud, "esto no lo he podido conseguir solo" y ha realizado un recorrido de agradecimientos en el que ha mencionado a la Diputación de Badajoz "por hacerlo posible", se ha acordado de su familia, de esos amigos con los que "leer, corregir y debatir", y de sus mentores en la Universidad regional.

Con Barea, Pérez López ha confesado, a colación de su trabajo 'Un soldado español en la Guerra de África, 1859-1860' (derivado de un manuscrito que formó parte de un diario de campaña), que comparte "el tipo de mirada, la de la cosas que se transmiten desde la carne propia y desde el barro, no desde los discursos oficiales que se dieron por sentado en épocas de desmemoria".

"Mi investigación", ha continuado, "se sitúa en ese barro, en un documento familiar que guardaron mi madre y sus hermanas y que perteneció a mi abuelo Pedro". Ha lanzado así el mensaje de "cuidar" de la documentación familiar, puesto que "puede aportar mucho a nuestros periodos".

Ya con el busto del premio en manos de su merecedor, la entrega también ha servido para reafirmar el compromiso cultural de la Diputación de Badajoz a través de distintas iniciativas patrimoniales y literarias, como la conservación y difusión del legado de artistas como Timoteo Pérez Rubio, desde el MUBA, o el impulso del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española.

En ese contexto, la diputación resalta que el Premio Arturo Barea comienza "una nueva etapa" como una herramienta esencial para reforzar su proyección pública y consolidar su vocación de continuidad. Además, recuerda que mantiene abierta la convocatoria actual del galardón, reafirmando así su apuesta por "la investigación profesional y la revisión fundamentada".