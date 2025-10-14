La Diputación de Badajoz ofrece este otoño 48 actividades en ocho comarcas con la gastronomía como hilo conductor

BADAJOZ, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha presentado este martes un programa de dinamización turística que, bajo el lema 'Invítate a un planazo', ofrece un total de 48 actividades en ocho comarcas de la provincia para promocionar sus recursos y riqueza patrimonial, monumental o natural y convertir el turismo en motor de desarrollo con la gastronomía como "hilo conductor".

En concreto, el Programa de Dinamización Turística de Comarcas se llevará a cabo entre los meses de octubre y diciembre en la Campiña Sur, Sierra Suroeste, Tentudía, La Siberia, Vegas Altas, Vegas Bajas, Zafra-Río Bodión y Los Baldíos, e invita a visitar la Mina de la Jayona y la Ermita de la Virgen del Ara, Jerez de los Caballeros o Alburquerque a través de rutas teatralizadas, las Cuevas de Fuentes de León o el Cerro Masatrigo.

Otras actividades consisten en rutas interpretativas por el territorio del lince ibérico en las Vegas Altas, una yincana cultural y gastronómica por los enclaves romanos de Mérida o astroturismo y cata de vinos desde el Castillo de Feria.

La diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Valls, ha detallado en su presentación que, desde este departamento y a través de la Oficina de Promoción Turística, llevan años trabajando para que el turismo sea el motor de desarrollo de la provincia y cada uno de sus pueblos y que, bajo el prisma de dicho desarrollo turístico basado en la riqueza patrimonial, paisajística y gastronómica del territorio provincial, ponen en marcha este programa cuyo objetivo es dar a conocer la riqueza que aglutinan los pueblos pacenses.

También busca potenciar el conocimiento y el reconocimiento turístico de un gran número de municipios pacenses y contribuir a la reactivación de la actividad turística, además de posicionar estratégicamente estas comarcas con el turismo de proximidad, desestacionalizar las visitas y generar nuevas actividades turísticas susceptibles de conformarse en experiencias y de formar parte del destino de una forma permanente.

En este sentido, el programa organizado para este otoño complementa esta estación del año y la llena de "planazos", y se desarrollará de forma gratuita del 18 de octubre al 6 de diciembre, con estas 48 jornadas distribuidas entre sábados y domingos y en las que se pone en valor la cultura, el patrimonio, la naturaleza y el astroturismo con la gastronomía como "hilo conductor".

(((Más información en Europa Press)))