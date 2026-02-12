Diputación de Badajoz participará en un proyecto europeo dirigido a mejorar el confort térmico en edificios educativos

La Diputación de Badajoz participará en un proyecto europeo dirigido a la mejora del confort térmico en edificios educativos. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, participará durante los próximos tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, en el proyecto europeo 'Bioscool', aprobado en la 6ª convocatoria del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y dotado con una ayuda Feder total de 1.195.618,59 euros.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar el confort térmico y la eficiencia energética en edificios educativos de Extremadura y Portugal mediante soluciones bioclimáticas innovadoras.

Así, 'Bioscool' abordará la adaptación de los centros educativos a olas de calor cada vez más frecuentes y a condiciones climáticas extremas, aplicando estrategias pasivas de diseño bioclimático, sistemas de ventilación natural y 'free cooling', soluciones basadas en la naturaleza y materiales innovadores, como los de cambio de fase.

El diseño de estas soluciones partirá de la monitorización de los edificios y de la percepción térmica de las comunidades educativas, con el fin de garantizar espacios más saludables, eficientes y resilientes.

Esta actuación se enmarca en el Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático de la provincia de Badajoz (2026-2035), actualmente en fase de elaboración por la diputación. Concretamente, 'Bioscool' contribuye a desarrollar la Línea Estratégica 3 del Plan, 'Territorio seguro: infraestructuras, urbanismo y gestión de riesgos', y permite avanzar en medidas concretas de mejora del confort térmico y eficiencia energética en edificaciones públicas.

Para ello, se atiende "a la creciente vulnerabilidad del territorio provincial frente a temperaturas extremas y eventos climáticos adversos", ha explicado la institución provincial en nota de prensa.

La Diputación de Badajoz participa como entidad beneficiaria con un presupuesto elegible de 372.264 euros, de los cuales 279.198 euros están cofinanciados por el Feder, y con lo que refuerza su compromiso con el apoyo técnico y estratégico a los municipios en materia de adaptación climática y eficiencia energética.

El consorcio del proyecto está liderado por el Consorcio Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac) y cuenta con la participación del Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV); o de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura y la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

También participa la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción y Afines de Extremadura; la Diputación de Badajoz; la Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (Cimac); el Municipio de Portalegre y el de Coimbra.