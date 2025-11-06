La Diputación de Badajoz promociona en varias provincias el turismo de Tierra de Barros, La Serena y Campiña Sur

BADAJOZ, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz promociona hasta el próximo 11 de enero las comarcas de Tierra de Barros, La Serena y Campiña Sur en Sevilla, Ciudad Real, Córdoba, Madrid, Gijón, Salamanca, Algeciras y A Coruña.

Esta actuación está enmarcada en los Planes de Sostenibilidad Turística Tierra de Barros-Enoturismo, Paisaje Cultural La Serena y Campiña Sur, gestionados por el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la diputación pacense.

En estas campañas turísticas promocionales se invita a los ciudadanos de otras provincias españolas, a visitar estos territorios para disfrutar de su cultura, su naturaleza y su gastronomía.

Así, la campaña promocional de Tierra de Barros se está realizando en Sevilla. Para ello se han instalado imágenes de Tierra de Barros en mupis ubicados en el metro, en las traseras y laterales de 12 autobuses urbanos que recorren la zona centro, en el lateral y la trasera de una línea del tranvía y en mupis o marquesinas de paradas del mismo.

En ellas se muestran imágenes de distintas joyas monumentales, naturales y gastronómicas de la comarca, acompañadas de distintos rótulos como 'Tierra de Sabores Auténticos', 'Tierra de Legado e Historia Viva', 'Tierra de Termas con Historia y Aguas', 'Tierra de Naturaleza Sorprendente', o 'Tierra de Paisajes Únicos', acompañadas del logotipo Turismo Diputación de Badajoz.

A su vez, la campaña turística de La Serena se desarrolla en Ciudad Real, donde del 11 de noviembre al 8 de diciembre se han rotulado imágenes en 20 caras de mupis o marquesinas, y en Córdoba, donde del 4 de noviembre al 1 de diciembre se realizará la promoción en 20 caras de mupis con el eslogan Paisaje Cultural La Serena, explica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Por último, la comarca de Campiña Sur se va a realizar durante seis semanas, comenzando la primera semana de diciembre, en 10 autobuses de las empresas Avanzabus, ALSA y Autocares San Sebastián, que cubren las líneas Mérida-Madrid, Gijón Sevilla, Salamanca -Sevilla, Plasencia-Sevilla, A Coruña-Algeciras y Zafra-Córdoba.

Así, en los laterales y la parte trasera, se han rotulado fotografías de la comarca con la leyenda 'Más bonita que Nunca' y con el claim 'Provincia de Badajoz. Mi Destino'.

Cabe recordar, finalmente, que los Planes de Sostenibilidad Turística 'Campiña Sur', 'Tierra de Barros-Enoturismo' y 'Paisaje Cultural La Serena' están financiados por la Unión Europea-Next Generation UE a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.