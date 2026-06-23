La Diputación de Badajoz recibe 205.000 euros del Estado para reparar los daños de las borrascas en dos carreteras

Corte en la carretera BA-162, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz recibirá una subvención estatal de 205.305 euros para financiar las obras de reparación y reconstrucción de las infraestructuras dañadas por los temporales y borrascas de principios de año.

Esta cantidad se enmarca en el Real Decreto-ley 5/2026 de medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, que afectaron con especial gravedad a Andalucía y Extremadura.

Una de las medidas establecía un régimen de ayudas a entidades locales para la reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial, indica la diputación en una nota de prensa.

La institución provincial empleará la subvención para justificar los gastos de los graves desperfectos provocados por la borrasca Leonardo el mes de febrero en las carreteras provinciales BA-049 y BA-162.

En concreto, en la BA-049, de Castilblanco a Alía (límite de provincia de Cáceres) las intensas lluvias provocaron el hundimiento parcial de la calzada, desprendimientos de tierra en las laderas que invadieron la carretera y graves daños en los sistemas de drenaje y puentes.

En la BA-162, de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia, en el término municipal de Villanueva de la Serena, las fuertes precipitaciones y el posterior desembalse de los pantanos inundaron por completo la vía, afectando principalmente a la señalización vertical.

Asimismo, además de la gestión de los fondos propios recibidos, la institución provincial ha prestado asistencia y cooperación técnica a los ayuntamientos que solicitaron estas subvenciones, asegurando así que las localidades con menos recursos de la provincia pudieran tramitar sus ayudas correctamente.

En esta línea de cooperación entre administraciones, cabe recordar que la Diputación de Badajoz puso a disposición del Gobierno de España el Centro Integral de Desarrollo (CID) Sierra Suroeste, ubicado en Jerez de los Caballeros.

Este espacio fue cedido para facilitar la apertura de una oficina comarcal centrada en la información y tramitación de las ayudas extraordinarias para los vecinos y sectores afectados por el temporal.

Este tipo de iniciativas contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9: Industria, Innovación e Infraestructura, y 17: Alianzas para lograr objetivos.