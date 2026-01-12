La Diputación de Cáceres estudia una iniciativa del Club Piragüismo Río Jerte para impulsar este deporte en la provincia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con la presidenta del Club Piragüismo Río Jerte, Lidia Regidor - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con la presidenta del Club Piragüismo Río Jerte, Lidia Regidor, en la que la deportista y fundadora de este club placentino ha presentado el proyecto 'Promoción del piragüismo en el norte de Cáceres', que el citado club quiere materializar con el apoyo de la institución provincial.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar este deporte a la ciudadanía, especialmente a personas de municipios rurales, aprovechando los embalses y los recursos naturales existentes en la provincia, así como descubrir nuevos talentos.

El proyecto contempla el aprovechamiento de distintas láminas de agua de la provincia para impartir sesiones de iniciación al piragüismo deportivo, con especial atención a la población juvenil. Para su puesta en marcha, se plantea el desplazamiento de monitores titulados vinculados al club a embalses y pantanos de la provincia.

"Creemos que es el momento de dar contenido deportivo a esas infraestructuras y llevar el deporte allí donde están las personas, en lugar de que tengan que desplazarse a nuestras instalaciones", ha explicado Regidor.

Además de las sesiones formativas, el proyecto incluye la posibilidad de que el equipo de competición también participe realizando exhibiciones, con el fin de dar visibilidad al piragüismo como deporte de competición y despertar vocaciones entre las y los participantes.

Morales ha valorado positivamente la propuesta, destacando su enfoque de promoción del deporte base, la igualdad de oportunidades y la vertebración del territorio, y ha mostrado su disposición a estudiar las vías necesarias para hacer posible su ejecución a través de la institución provincial.

Durante el encuentro, la presidenta del club ha explicado la trayectoria del Club, que cuenta con más de diez años de experiencia en competición y formación deportiva, y del que han salido deportistas campeonas de España. En la presente temporada, el club ha logrado, además, el ascenso a la División de Honor Junior Femenina, consolidándose como un referente del piragüismo en Extremadura.