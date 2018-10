La directora del colegio San Francisco niega los malos tratos a la niña autista y asegura que desconoce su trastorno

Publicado 21/06/2018 14:19:16 CET

CÁCERES, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora del colegio San Francisco de Cáceres, ahora llamado Ribera del Marco, ha declarado este jueves en el Juzgado de Instrucción nº 7 de la capital cacereña donde ha explicado su versión de los hechos ante la denuncia interpuesta por un presunto delito de malos tratos a una niña autista.

La docente, que ha declarado durante hora y media, ha negado que hubiera maltrato ni físico ni verbal hacia esta alumna y ha asegurado que desconocía su diagnóstico porque la Junta de Extremadura no se lo había comunicado.

Según el abogado de la madre de la niña, Ángel Luis Aparicio, la directora ha achacado toda la responsabilidad de lo ocurrido a la Administración regional ya que, según ha declarado ante la juez, los profesores no están formados para tratar a este tipo de niños con necesidades especiales, ni nadie les ha explicado cómo deben actuar ante estas situaciones.

Al término de la declaración, el abogado de la familia ha manifestado a los medios de comunicación que "lo más sorprendente e insólito" es que, después de que la niña lleve seis años escolarizada en este centro, la directora haya declarado que "ignora que la niña tenga un trastorno autista" porque, según ha dicho, la Junta de Extremadura no le ha informado de esta circunstancia.

En su declaración ha defendido también que ella es la directora del colegio y, normalmente, no tenía contacto directo en el aula de educación especial a la que asistía la alumna de 13 años, ya que "solo intervenía cuando le avisaba el resto del profesorado", ha dicho el letrado.

Respecto a las grabaciones de esos presuntos malos tratos físicos y verbales que la madre consiguió tras introducir una grabadora en la mochila de la niña, la directora ha insistido en que los audios "están sacados fuera de contexto", según ha relatado Aparicio.

"Ella defiende que están totalmente descontextualizados y que lo que se oye no se refiere a agresiones verbales ni físicas, y culpa exclusivamente a la Junta de Extremadura de todo lo que ha pasado porque no les ha dado formación y cree que ella ha actuado perfectamente porque no tiene ninguna preparación y actúa según su criterio", ha explicado a los medios el abogado de la familia de la niña.

Tras la declaración de la directora del colegio, que es la única denunciada por la madre de la niña presuntamente maltratada, tendrán que pasar por el juzgado los testigos de este caso. Será el próximo día 28 cuando declaren los profesores del centro para dar su versión de los hechos.

Paralelamente se están practicando pruebas forenses para conocer la situación de la niña y también se está investigando el contenido de las grabaciones aportadas como prueba para dirimir si constituyen o no un posible delito de malos tratos.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la madre de una niña con Trastorno del Espectro Autista (TEA) Ana Belén Salas denunció a la directora del citado colegio cacereño por unos presuntos malos tratos hacia su hija. La madre introdujo durante tres días una grabadora en la mochila de la niña en la que quedaron registradas unas conversaciones que se han puesto a disposición judicial para que se aclaren los hechos.

APOYO A LOS DOCENTES

Tras la denuncia, la Junta de Extremadura destituyó a la directora del colegio como medida cautelar y, paralelamente, un grupo de profesores y maestros de la región ha creado una plataforma en defensa de la "dignidad" de los docentes extremeños.

En la tarde de ayer miércoles, unas 150 personas se manifestaron a favor de la directora y pidieron su restitución en el cargo. La mayoría de los que participaron en este acto eran profesores pero también había padres y madres del colegio San Francisco.