Una directora de Cultura dice que el cambio de nombre del puesto de David Sánchez era "ajustar la realidad a la RPT"

La directora del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz entre 2019 y 2023, Emilia Parejo, declara en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz entre 2019 y 2023, Emilia Parejo, ha explicado que el cambio de denominación del puesto que ocupaba David Sánchez, al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, perseguía "poner en valor" las actividades que se desarollaban del programa 'Ópera Joven', ya que "la ópera es la máxima expresión de las artes escénicas, de ahí la denominación", por lo que se trataba de "ajustar la realidad a la RPT".

Emilia Parejo ha declarado este jueves como investigada en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En su declaración, en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Emilia Parejo ha enumerado una serie de actividades musicales que se venían realizando en el área de Cultura de la Diputación de Badajoz, de las que "muchas cosas las ha incorporado David (Sánchez), por supuesto", tras lo que ha asegurado que cuando éste es nombrado jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, "no se desvincula" de los conservatorios.

LA ÓPERA CRECÍA CADA AÑO

Así, y a preguntas de su abogado sobre el origen del cambio de denominación, Parejo ha considerado que "era evidente que 'Opera Joven' era un proyecto que crecía y crecía", y de hecho contaba con una partida presupuestaria propia "que se ejecutaba al 100 por ciento y que se incrementaba cada año", por lo que ha destacado su "éxito".

Un proyecto que estaba "llegando a todos los rincones de la provincia" con actuaciones, talleres u otras actividades, por lo que el cambio de nombre respondía a que "ya no se trataba solamente de poner en valor, que lo seguía haciendo, las actividades paralelas del conservatorio, sino que había un componente de artes escénicas que se representa en la ópera".

Parejo ha reafirmado que "la ópera es la máxima expresión de las artes escénicas, de ahí la denominación" del nuevo puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ya que "estaba claro que era un proyecto que crecía, era un proyecto exitoso y que era un puesto de alta dirección", ha asegurado.

"AJUSTAR LA REALIDAD A LA RPT"

Por eso, como este proyecto "estaba creciendo, había que ajustar la realidad a la RPT, había que darle carta de naturaleza a una realidad", por eso desde el Área de Cultura "se decidió redefinir esas metas, esos objetivos, encauzarlo más a poner en valor Ópera Joven", que estaba en el proyecto de presentación de David Sánchez cuando se presentó al puesto.

Respecto a la compatibilidad de David Sánchez, Parejo ha explicado que éste le hizo una consulta por correo sobre la opción de colaborar con una orquesta portuguesa, a lo que ella respondió "diciéndole que no es posible" por la legislación, ya que "su puesto es de alta dirección, no puede compatibilizar ninguna acción", ha explicado.

A la hora de modificar el puesto de coordinador de actividades de los conservatorio al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, Emilia Parejo ha relatado que pidió "una ficha de transformación", que rellenó y la envió por correo electrónico en el cometió el "error" de hablar de creación de esta plaza en lugar de "transformación" del puesto.

Además, ha apuntado que en este caso "no solo iba esta plaza así o este puesto, iban otros dos más, con los que no parece que haya ninguna duda de que están perfectamente hechas las fichas", ha resaltado Parejo, quien ha aseverado que esta denominación se llevó al pleno "con todas las bendiciones" en noviembre de 2022.

"Esto era la modificación de un nombre de un puesto que todos los diputados que allí se sentaban, también los del PP, sabían que ese puesto estaba ocupado por David Sánchez Pérez Castejón", y se aprobó por unanimidad, con lo que ha considerado Parejo que "lo deberían haber mirado con cuidado si se les suponía que había algún tipo de duda o algo como eso", pero sin embargo, "lo aprobaron sin más y se publicó y se dio un plazo para que se pudieran presentar reclamaciones y recursos y tampoco", ha concluido.